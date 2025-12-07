«Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл»

Ридли Скотта обычно вспоминают по большим фильмам: то он строит антиутопии, то запускает ксеноморфов в космос, то устраивает гладиаторские бои. Но где-то между всем этим у него есть одно недооцененное теледетище — мрачное, странное, красивое и при этом удивительно цепляющее. Речь о «Воспитанных волками» — сериале, который многие так и не посмотрели, а зря.

Что это такое и почему оно стоит внимания

История начинается в 2145 году, на фоне войны между верующими и атеистами — настолько жестокой, что на Земле уже нечего спасать. Два андроида, Мать и Отец, прилетают на Kepler-22b. У них миссия: вырастить из эмбрионов новое поколение людей без религии и, вроде бы, без старых ошибок.

Первые серии снял сам Ридли Скотт, следующие — его сын Люк. В итоге получился мир, который одновременно напоминает научную фантастику, детектив и артхаус, где каждая деталь намеренно тянет тебя в сторону от разгадки. Хозяйство андроидов выглядит так, будто цивилизацию откатило на тысячу лет назад: каменные хижины, клубни вместо еды, ткань, сотканная вручную.

И над всем этим — масса теней, недосказанности и странного спокойствия. А потом дети начинают умирать. Болезни, несчастные случаи, выживает только один — Кампион. И вот в этот момент сериал начинает набирать обороты.

Больше достоинств, чем недостатков

Премьера состоялась в 2020-м на HBO Max, а к 2022 году сериал уже успели закрыть. Что, конечно, не отменяет того факта, что он собрал 7.4 балла на IMDb и 80% свежести на Rotten Tomatoes. Для экспериментальной фантастики — результат более чем приличный.

Отзывы у сериала почти одинаковые по духу: «случайно включил и не смог отлипнуть». Одни отмечают идеально продуманный сценарий и визуальную чистоту — красоту кадра, от которой сложно оторваться. Другие сравнивали его с детективом: сначала ничего не понятно, потом — еще менее понятно, зато расследовать происходящее чертовски интересно.

Один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года. Наткнулся на сериал абсолютно случайно. Ночью посмотрел все 3 эпизода, просто за один раз, закончил в 3 ночи.

Я бы поставил этому фильму высший бал, за прекраснейшую философию, которую он поднимает.

Здорово, что тут есть научная фантастика, но не в привычном виде. Она не прыгает на тебя с лазерами, она скрыта в поведении андроидов, в религиозных аллюзиях, в постоянном ощущении, что мир на шаг впереди твоего понимания.

Сериал закрыли после двух сезонов, но если ты любишь помусолить философские темы и терпелив к медленному повествованию, то «Воспитанные волками» стоят того, чтобы включить их хотя бы раз. Возможно, это тот самый случай, когда недооцененность — элемент его странной привлекательности.

