Закончена ли манга «Магическая битва», и сколько ждать до финала аниме? Узнали правду, лучше присядьте

Для фанатов «Магической битвы» (Jujutsu Kaisen) новость о завершении основной манги стала одновременно и радостной, и тревожной. С одной стороны — финал истории от Геге Акутами состоялся в 2024-м (но есть спин-офф). С другой — мучительный вопрос: а сколько же ещё ждать финала аниме?

Ответ для тех, кто смотрит только сериал, звучит как приговор, но и как обещание: готовьтесь к долгому, очень долгому путешествию.

Даже если манга подошла к концу, это не значит, что экранизация ускорится, чтобы догнать первоисточник. Скорее наоборот. Создатели аниме, студия MAPPA, взяли курс на тщательную, неторопливую и зрелищную адаптацию. Каждая крупная арка (вроде «Сибуи» или «Миграции») — это минимум полноценный сезон, а еще отдельная экранизация. Учитывая объём оставшегося неэкранизированным материала, только на его покрытие уйдёт не меньше 4-5 новых сезонов, выходящих с перерывами.

Но и это не всё. Параллельно набирает обороты каноничный спин-офф «Jujutsu Kaisen: Modulo», рассказывающий историю о мире «Магички», но уже спустя годы. Фактически, вселенная расширяется быстрее, чем её успевают экранизировать.

MAPPA явно предпочитает взять время, но выдать эпичные, проработанные серии (несмотря на тяжелый производственный процесс), а не быстро выйти к финалу, разочаровав фанатов. А учитывая уровень обсуждения Modulo на YouTube, продолжение основной истории начнет выходить следом после финала основной саги.