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Закон бумеранга: Ветлицкая поплатилась за ненависть к России

27 ноября 2022 07:45
Закон бумеранга: Ветлицкая поплатилась за ненависть к России

Строптивость певицы ей аукнулась.

В 90-е имя Натальи Ветлицкой гремело на всю Россию – ее хиты «Лунный кот», «Плейбой» и «Но только не говори мне» пела вся страна.

Начинала свою карьеру певица на подтанцовке у группы «Родно», позже стала солисткой «Миража», а потом начала успешную сольную карьеру. Красивая и эффектная Ветлицкая завоевывала все большую популярность.

Однако постепенно слава исполнительницы начала меркнуть – и она уехала за границу. С 2012 году Наталья Ветлицкая живет в Испании.

Несколько лет назад Ветлицкая возмутилась, что на отечественных ресурсах выложена ее музыка, за которую певица якобы ничего не получает. Однако вместо компенсации песни артистки просто удалили с российских платформ.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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