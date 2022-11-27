Закон бумеранга: Ветлицкая поплатилась за ненависть к России

В 90-е имя Натальи Ветлицкой гремело на всю Россию – ее хиты «Лунный кот», «Плейбой» и «Но только не говори мне» пела вся страна.

Начинала свою карьеру певица на подтанцовке у группы «Родно», позже стала солисткой «Миража», а потом начала успешную сольную карьеру. Красивая и эффектная Ветлицкая завоевывала все большую популярность.

Однако постепенно слава исполнительницы начала меркнуть – и она уехала за границу. С 2012 году Наталья Ветлицкая живет в Испании.

Несколько лет назад Ветлицкая возмутилась, что на отечественных ресурсах выложена ее музыка, за которую певица якобы ничего не получает. Однако вместо компенсации песни артистки просто удалили с российских платформ.