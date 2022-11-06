Закон бумеранга: дочь Михалкова поплатилась личным счастьем за свой подлый поступок

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда пошла по стопам отца и также выбрала кино. Первую роль юная актриса получила еще в 8 лет, а в 16 дебютировал в театре. С тех пор Надежду Михалкову ждало еще множество знакомых фильмов и спектаклей. Но личная жизнь артистки сложилась не так благополучно.

В 24 года звездная наследница вышла замуж за режиссера и сценариста Резо Гигинеишвили.

Когда между Надеждой и Резо вспыхнул роман, мужчина был женат на певице Анастасии Кочетковой – и пара воспитывала дочь Машу. Судачили, что Михалкова увела возлюбленного из семьи и не сможет построить своего счастья на несчастье другой женщины. И так и случилось.

У Надежды и Резо родились дочь Нина и сын Иван, но дети не помогли спасти брак. Муж Михалковой увлекся другой женщиной – и в 2019 году вновь женился. Правда, брак продержался всего год.