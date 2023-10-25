Заключенные встретили враждебно: как Басилашвили оказался за решеткой

Олег Басилашвили по праву считается одним из самых талантливых актеров СССР. Зрители любят его за множество ярких работ. При этом мало кто догадывается, на какие жертвы звезда экрана шел ради очередного проекта.

Как оказалось, для роли музыканта Платона Рябинина в мелодраме Эльдара Рязанова «Вокзал на двоих» он отправился в тюрьму. В заключении артист хотел лучше понять быт людей, оказавшихся там, чтобы сыграть своего героя как можно правдоподобнее. И в течение месяца находился за решеткой, пытаясь общаться со всеми вокруг.

Заключенные же не остались в восторге от звездного сокамерника. В первые дни они относились к Басилашвили весьма враждебно и не доверяли актеру. Но потом артисту удалось их переубедить. Как впоследствии вспоминали заключенные, он даже делился с ними едой, чтобы расположить к себе, поэтому все начали относиться к нему как к равному.