Заклятые подружки: Фаина Раневская боялась пойти против первой актрисы СССР

Экстравагантная Фаина Раневская всегда отличалась своим сложным характером. Она постоянно конфликтовала с другими актрисами и показывала свой дерзкий нрав. Лишь перед одной из коллег Раневская трепетала — речь идет о главной звезде советского экрана Любови Орловой.

Фаина Георгиевна часто не стеснялась в выражениях и была не прочь употребить ненормативную лексику. Но артистка всегда знала, когда это уместно, а когда — нет. Рядом с утонченной и интеллигентной Орловой Раневская никогда не позволяла себе дерзких выражений и вела себя в ее присутствии предельно деликатно, даже чересчур.

Когда в театре непредсказуемая Фаина Георгиевна вела себя неподобающим образом, все тут же звали Любовь Петровну. Уже через секунду происходило чудо — при ее появлении Раневская становилась шелковой.

Их своеобразная дружба началась во время съемок фильма «Весна». Долгие годы актрисы тепло относились друг к другу, но однажды между ними произошел серьезный конфликт. Режиссер Григорий Александров пригласил на главную роль в картине «Русский сувенир» Орлову, а Раневской предложил сыграть ее мать. Фаину Георгиевну это оскорбило до глубины души, ведь она была старше коллеги всего на шесть лет. После этого актрисы даже не здоровались, но спустя годы все-таки нашли в себе силы помириться.