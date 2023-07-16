«Заклятую подругу» Елены Ханги сегодня не узнать: вот куда она пропала

Елена Ищеева прославилась благодаря участию в популярном ток-шоу «Принцип домино». Но после стремительного взлета журналистка внезапно пропала с экранов. Сегодня ее не узнают даже поклонники.

Ищеева начинала свою карьеру на федеральном канале, где работала корреспондентом на утреннем шоу. Оттуда она ушла прямиком на «главную роль»: Елену пригласили работать ведущей в «Принцип домино». Несколько лет шоу пользовалось огромной популярностью, но еще во время его выхода ходили слухи о конфликте между ведущими.

Сама Ищеева впоследствии рассказала, что ее не устраивал подход Елены Ханги. Та слишком заботилась о рейтингах и нередко уделяла больше внимания грязным подробностям, чем самому сюжету.

Сегодня Елена Ищеева стала успешной бизнесвумен, два года назад она получила премию за высокие достижения и профессионализм. Женщина уделяет время и журналистике, работая над шоу «Сделаны в России». Из молоденькой блондинки Елена превратилась в привлекательную шатенку. Женщине под 50, но выглядит она не старше 40 лет.