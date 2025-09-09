Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

9 сентября 2025 16:11
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

В фильме снимались настоящие душевнобольные, а актеры после съемок уже не были прежними. 

Культовая драма Милоша Формана выходит в повторный прокат в России 11 сентября — к 50-летию картины покажут отреставрированную 4К-версию. И пугающий своей реалистичностью «Пролетая над гнездом кукушки» легко затмит нашумевшее «Заклятие», рвущее прокат.

Повод вспомнить не только саму ленту, но и темные истории, которые остались за кадром.

В кадре настоящие душевнобольные

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

Фильм снимали в реальной психиатрической клинике в Орегоне. Персонал и пациенты попали в массовку, а актеров заставили жить по строгим правилам отделения, чтобы погрузить их в атмосферу.

Метод сработал — Станиславский бы хлопал стоя. Но за правду пришлось платить дорого.

Реальные диагнозы и смерти

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

На съемках врачи заметили странности у актера Уильяма Редфилда (Дэйл Хардинг). Главврач клиники Дин Р. Брукс, который сам сыграл доктора Спиви, провел обследование и поставил ему страшный диагноз — лейкемия. Через полтора года после премьеры Редфилд умер.

Актер травмировался

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

Настоящие пациенты жили бок о бок со съемочной группой, и один из них попытался сбежать, спустившись по кабелям из окна. Он упал и получил серьезные травмы. Наутро местная газета вышла с циничным заголовком: «Вылетевший из гнезда кукушки».

Сломанная психика

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

Съемки били не только по телу, но и по психике. Луиза Флетчер, сыгравшая ледяную медсестру Рэтчед (она куда страшнее Валак из «Заклятия»), так вжилась в роль, что съемочная группа начала ненавидеть ее по-настоящему.

Чтобы доказать, что она не монстр, в финальные дни она ходила по площадке в одних шортах, пытаясь растопить лед и настроить коллег на позитивный лад.

Повторный прокат «Пролетая над гнездом кукушки» — это не просто встреча с великой классикой. Это возвращение к эпохе, когда кино снимали на грани реальности, а некоторые из тех, кто был на площадке, не пережили роль.

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли.

Фото: Кадры из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Читать дальше 12 сентября 2025
Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты Читать дальше 12 сентября 2025
«Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами «Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами Читать дальше 12 сентября 2025
Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли Читать дальше 12 сентября 2025
Существа, которых уничтожил андроид Дэвид? Собрали все, что известно об Инженерах из «Прометея» и «Чужого» Существа, которых уничтожил андроид Дэвид? Собрали все, что известно об Инженерах из «Прометея» и «Чужого» Читать дальше 10 сентября 2025
Гость из будущего: Киллиан Мерфи сыграет важнейшую роль в сиквеле «28 лет спустя» — но фанатам «28 дней…» радоваться нечему Гость из будущего: Киллиан Мерфи сыграет важнейшую роль в сиквеле «28 лет спустя» — но фанатам «28 дней…» радоваться нечему Читать дальше 10 сентября 2025
Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре» Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре» Читать дальше 10 сентября 2025
Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить Читать дальше 9 сентября 2025
Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит Читать дальше 9 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше