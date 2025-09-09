«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

В фильме снимались настоящие душевнобольные, а актеры после съемок уже не были прежними.

Культовая драма Милоша Формана выходит в повторный прокат в России 11 сентября — к 50-летию картины покажут отреставрированную 4К-версию. И пугающий своей реалистичностью «Пролетая над гнездом кукушки» легко затмит нашумевшее «Заклятие», рвущее прокат.

Повод вспомнить не только саму ленту, но и темные истории, которые остались за кадром.

В кадре настоящие душевнобольные

Фильм снимали в реальной психиатрической клинике в Орегоне. Персонал и пациенты попали в массовку, а актеров заставили жить по строгим правилам отделения, чтобы погрузить их в атмосферу.

Метод сработал — Станиславский бы хлопал стоя. Но за правду пришлось платить дорого.

Реальные диагнозы и смерти

На съемках врачи заметили странности у актера Уильяма Редфилда (Дэйл Хардинг). Главврач клиники Дин Р. Брукс, который сам сыграл доктора Спиви, провел обследование и поставил ему страшный диагноз — лейкемия. Через полтора года после премьеры Редфилд умер.

Актер травмировался

Настоящие пациенты жили бок о бок со съемочной группой, и один из них попытался сбежать, спустившись по кабелям из окна. Он упал и получил серьезные травмы. Наутро местная газета вышла с циничным заголовком: «Вылетевший из гнезда кукушки».

Сломанная психика

Съемки били не только по телу, но и по психике. Луиза Флетчер, сыгравшая ледяную медсестру Рэтчед (она куда страшнее Валак из «Заклятия»), так вжилась в роль, что съемочная группа начала ненавидеть ее по-настоящему.

Чтобы доказать, что она не монстр, в финальные дни она ходила по площадке в одних шортах, пытаясь растопить лед и настроить коллег на позитивный лад.

Повторный прокат «Пролетая над гнездом кукушки» — это не просто встреча с великой классикой. Это возвращение к эпохе, когда кино снимали на грани реальности, а некоторые из тех, кто был на площадке, не пережили роль.

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли.