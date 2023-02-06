Заклейменная позором Ходченкова нарушила молчание: «Ни грамма пошлости»

Поклонники Светланы Ходченковой не скрывают своего удивления: прославленная артистка увлеклась танцами на пилоне. Одни пользователи Сети активно осуждают ее за это «пошлое» хобби, а другие лишь поддерживают знаменитость. При этом сама актриса старалась воздерживаться от комментариев.

Как оказалось, Ходченкова действительно переживала о мнении публики. Она боялась, что столкнется с осуждением, но со временем поняла, что пилон — полноценный вид спорта. И именно благодаря ему ей удалось добиться самое лучшей физической формы.

«Тут ни грамма пошлости», — призналась артистка изданию «Собака.ру ».

При этом Ходченкова не скрывает, что регулярно видит негативные комментарии в своих социальных сетях. Актриса уверена, что ее критикуют лишь те, кто совершенно не разбирается в особенностях пилона и не может отказаться от собственных стереотипов. На самом же деле в этих танцах нет ничего постыдного.