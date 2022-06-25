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Закат КВН близок? Масляков-младший расставил все точки над i

25 июня 2022 11:17
Закат КВН близок? Масляков-младший расставил все точки над i

Игра стареет, а конкурентов становится все больше.

Александр Масляков-младший ответил, готовиться ли к прощанию с КВН. По мнению ведущего, телевизионная игра проживет еще много лет, на что есть несколько причин.

Во-первых, непредсказуемость: «Клуб веселых и находчивых» — это соревнование, которое всегда держит зрителей в напряжении. Во-вторых, постоянное обновление; каждый год появляется новая команда, которая привносит что-то новое, не давая зрителю заскучать. И в третьих, близость к народу, ведь принять участие в игре может каждый.

«Так что намека на закат КВН нет. Этой игре конца-краю не видно», — заключил Масляков-младший в беседе с «АиФ».

Не пугают ведущего и соперники, вроде Comedy Club. Александр отметил, что с существованием сильной конкуренции нужно просто смириться. Но если у stand-up шоу есть определенный возрастной рейтинг, то «Игра» заставила владельцев КВН понервничать.

Александр Васильевич был возмущен «клоном» легендарного телепроекта и, как он сам подтвердил, поспособствовал его закрытию.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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