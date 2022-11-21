«Закадычные» друзья на публике: как Никулин относился к Гайдаю на самом деле

Леонид Гайдай был известен тем, что любил работать с одними и теми же сценаристами, операторами или актерами. Вот почему некоторые из звезд кино снимались сразу в нескольких работах режиссера. Георгий Вицин, например, сыграл в 10 лентах, а Сергей Филиппов — в 8. А Юрий Никулин сотрудничал с постановщиком на площадках 7 картин. Но друзьями актер и режиссер казались только на публике. Отношения Никулина и Гайдая не выходили за рамки рабочих отношений, что подтверждает один любопытный факт.

Приступая к съемкам фильма «Иван Васильевич меняет профессию», постановщик не сомневался, что главная роль достанется Юрию. Более того, именно под актера писались в сценарии роли Грозного и управдома. Гайдай собирался пригласить на площадку еще и Андрея Миронова, доверив ему образ Милославского. К тому же актерский тандем зарекомендовал себя на съемках «Бриллиантовой руки».

Но Никулин, ознакомившись со сценарием, отказался от роли. По официальной версии он был занят на зарубежных цирковых гастролях. Однако, по слухам, актер просто опасался, что фильм, основанный на пьесе Михаила Булгакова, могут положить на полку. И поддерживать Гайдая в этом рискованном деле он не хотел.