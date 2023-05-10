Заигрались в злодеев: эти звезды кино сошли с ума после съемок (фото)

Некоторым из них не помогло даже лечение.

Талантливые актеры ответственно подходят к каждому новому фильму. Они вживаются в роль для того, чтобы зрители могли прочувствовать все переживания и эмоции персонажа. Однако порой артисты не в силах выйти из образа.

К примеру, обаятельный Хит Леджер изолировался от общества и впал в безумство ради работы над боевиком «Темный рыцарь». В нем австралиец блестяще сыграл Джокера. Но к окончанию съемок у него развилась бессонница, и красавец был вынужден принимать снотворное, которое и стало причиной его смерти.

Чуть больше повезло Майклу Б. Джордану. Он исполнил роль Килмонегра в картине «Черная Пантера». Для того чтобы лучше понять помыслы антагониста, артист перестал общаться с людьми и заработал расстройство на фоне стресса.

Психической травмы не удалось избежать Изабель Аджани. В хорроре «Одержимая» она исполнила роль девушки, захваченной темными силами. После съемок красавица долго восстанавливала свое здоровье и даже хотела свести счеты с жизнью.