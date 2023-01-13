Заигрались: первый пиар-роман на «Ледниковом периоде» обернулся трагедией

Шоу «Ледниковый период» полюбилось публике не только благодаря танцам на льду. Многие с огромным удовольствием наблюдают за тем, как складываются отношения внутри пар, где один — профессиональный спортсмен, а второй — известный артист.

Участники не разочаровывают своих поклонников, поэтому пиар-романы стали на проекте обычным делом. Первыми играть в любовь на льду принялись Оксана Домнина и Владимир Яглыч.

Знаменитости много времени проводили вместе на тренировках и сблизились настолько, что все тут же приписали им страстный роман. Тот факт, что фигуристка жила с Романом Костомаровым, с которым воспитывала дочь, а актер был женат на Светлане Ходченковой, никого не смущал.

Звезды настолько сильно заигрались в запретную любовь, что дело дошло до трагедии. Во время одного из выступлений Яглыч не сумел удержать свою партнершу, та упала на лед и ударилась головой. Несмотря на то, что у Домниной пошла кровь, она откатала номер до конца. После врачи наложили ей швы, а зрители оценили силу воли и самоотверженность спортсменки.

В итоге пара одержала победу в шоу, а вот их лав-стори продолжения не получила. Домнина вышла замуж за Костомарова и родила ему сына, а Яглыч нашел свое счастье рядом с Антониной Паперной.