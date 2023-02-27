Заигралась в Мэрилин Монро: участь британской красотки проберет до мурашек (фото)

Легендарная кинодива Мэрилин Монро стала объектом подражания для миллионов женщин по всему миру. Но для британки Нормы Энн Сайкс это сходство стало роковым.

Девушка родилась в середине 30-х годов в самой обычной провинциальной семье. В 16 лет Норма сбежала в Лондон, чтобы начать новую жизнь. Сайкс подрабатывала официанткой и горничной, а также делала украшения. Вскоре она начала карьеру модели, где достигла немалых успехов. Норма появилась в шоу «На ваших глазах», после чего стала звездой.

Ее прозвали британской Мэрилин Монро. Норма вовсю эксплуатировала образ именитой блондинки: красила волосы в платиновый цвет, подчеркивала свои роскошные формы женственными нарядами, рисовала стрелки на глазах.

Но эта слава принесла девушке много бед. Она не могла спокойно выйти на улицу, ведь ее постоянно окружала толпа фанатов, готовых разорвать на ней одежду. Впрочем, образ игривой блондинки со временем надоел публике. Однако Норма так и не смогла избавиться от этого амплуа, а после 60-х и вовсе пропала с радаров. Ее личная жизнь тоже не сложилась.

Норма скончалась в 80 лет в полной нищете и одиночестве в своем доме в пригороде Голливуда. Известно, что сейчас в ее особняке живут бездомные.