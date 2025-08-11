Захватывают в плен экрана и попкорна с первой серии: 7 детективов от Netflix с отличным рейтингом

Если вы цените интригу, продуманные сценарии и психологическую напряжённость — эти сериалы от Netflix точно не оставят вас равнодушными. Все они набрали высокие оценки на КиноПоиске и по-разному раскрывают жанр расследований — от исторических загадок до мистических головоломок. Представляем семь проектов, которые стоит добавить в список к просмотру.

«Вавилон-Берлин» (Babylon Berlin, 2017–…)

Рейтинг КиноПоиска: 8.0

Берлин конца 1920-х — город на грани политического коллапса, где кабаре соседствуют с голодом и безработицей, а в воздухе витает предчувствие катастрофы. Инспектор из Кёльна оказывается втянут в, казалось бы, простое дело о шантаже — но оно быстро перерастает в заговор с международными последствиями.

Сериал впечатляет визуально, но главное — это драматическая линия Шарлотты, девушки из бедной семьи, которая мечтает стать первой женщиной-следователем. «Вавилон-Берлин» — не просто детектив, а историческое полотно, показывающее, как хрупка демократия и насколько сильна человеческая воля.

«Невозможно поверить» (Unbelievable, 2019)

Рейтинг КиноПоиска: 7.7

Молодая девушка сообщает о насилии, но никто ей не верит. Начинается драма, в которой пострадавшая оказывается жертвой не только преступника, но и системы. Параллельно в другом штате две детективы начинают расследовать похожие случаи — и постепенно раскрывают масштаб трагедии.

«Невозможно поверить» основан на реальных событиях и поднимает важные социальные вопросы: как работают правоохранительные органы и почему так часто голос жертвы остаётся неуслышанным. Это не просто триллер — это мощное высказывание о несправедливости и надежде.

«Резиденция» (The Residence, 2025)

Рейтинг КиноПоиска: 7.5

Во время приёма в Белом доме при загадочных обстоятельствах погибает глава обслуживающего персонала. Всё выглядит как самоубийство, но опытная детектив замечает странности. Начинается расследование, в котором каждый гость — потенциальный подозреваемый.

«Резиденция» — это остроумный детектив с элементами политической сатиры. Здесь не только ищут убийцу, но и вскрывают закулисье власти, где личные интересы легко перекрывают правду. Эдакий «Клуэдо» на фоне роскоши и интриг.

«Преступник: Великобритания» (Criminal: UK, 2019–…)

Рейтинг КиноПоиска: 7.4

Весь сюжет разворачивается внутри допросной — только комната, подозреваемый и следователи. Минималистичный формат делает акцент на психологию, диалоги и актёрскую игру.

Каждая серия — это отдельное дело, почти театральная постановка, где словесные баталии становятся оружием. Без взрывов и погонь, но напряжение достигает максимума. Отличный выбор для тех, кто ценит интеллектуальные детективы.

«Детективы с того света» (Dead Boy Detectives, 2024)

Рейтинг КиноПоиска: 7.2

Два привидения — джентльмен из начала XX века и подросток из 1980-х — расследуют паранормальные дела с помощью медиума по имени Кристал. Вместе они раскрывают исчезновения детей и сталкиваются с ведьмой, живущей среди обычных людей.

Мистика, готика и немного хоррора — «Детективы с того света» выделяются визуальным стилем и нестандартным подходом к жанру. Здесь расследуют не только преступления, но и тайны загробного мира.

«Берлинские легавые» (Dogs of Berlin, 2018–…)

Рейтинг КиноПоиска: 7.2

После убийства звезды футбола два совершенно разных детектива вынуждены объединиться. Один — старой закалки, второй — представитель меньшинств. Их расследование уводит к мафиозным кланам, коррупции и культурным конфликтам.

Сериал поднимает сложные темы: расизм, двойные стандарты, политику и преступность. На фоне напряжённого сюжета развивается личная драма, а каждый эпизод добавляет масла в огонь.

«Тела» (Bodies, 2023)

Рейтинг КиноПоиска: 7.0

Одно и то же тело обнаруживают в Лондоне… в четырёх разных эпохах. Четыре следователя, не подозревающие о существовании друг друга, ведут расследования, которые, как оказывается, связаны между собой.

«Тела» — это сложная, многослойная история, где криминальная интрига переплетается с научной фантастикой. Сериал требует внимания, но щедро вознаграждает зрителя неожиданными открытиями.

