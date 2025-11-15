«Захватывающее приключение»: эту новинку зрители оценили в жалкие 6,8 на IMDb, а Кинг сравнил с «Крепким орешком»

Меню
15 ноября 2025 15:13
И оценка ползет на дно с каждой новой рецензией.

Стивен Кинг редко говорит о кино так восторженно, как сделал это сейчас. Писатель не просто посмотрел «Бегущего человека» Эдгара Райта — он сравнил его с «Крепким орешком» и назвал «двухпартийным захватывающим приключением».

Для Кинга это почти немыслимый уровень похвалы, учитывая, что он годами игнорировал и новые фильмы по собственным книгам, и ранние адаптации, которые его разочаровали. Но вот парадокс: новинка скоро сравняется с самой ненавистной экранизацией «Бегущего человека».

Рейтинги

На момент публикации у фильма 2025 года 6,8 балла при 3,2 тысячи оценок — и динамика отрицательная. Для сравнения: у старой версии «Бегущего человека» (1987) с Арнольдом Шварценеггером 6,6 на IMDb, но при 132 тысячах оценивших. То есть новая версия уже стартует ниже культовой — и продолжает падать.

За что ненавидит прошлую версию

Ирония в том, что именно фильм 1987 года Кинг когда-то возненавидел. Он не хотел, чтобы Бена Ричардса играл Шварценеггер — тот, по мнению писателя, был полной противоположностью книжному герою.

В романе это измождённый рабочий, а в кино получилcя бодибилдер-солдат с голливудским лоском. Кинг настолько был недоволен, что попросил не указывать его имя в рекламной кампании и титрах.

Новая экранизация обещала исправить ошибки: мрачный антиутопический тон, Глен Пауэлл вместо супергероя-качка, фокус на больной дочери и отчаянной борьбе за выживание. Но по итогу, для зрителей обе ленты оказались одинаково плохи, и скоро новинка может даже превзойти неканоническую экранизацию.

«Проснулся в 2026 году – сердце осталось в 1929-м»: что, если б «Футурама» стала мрачной драмой? В России выйдет именно такой Sci-Fi.

Фото: Legion-media, кадр из фильма «Бегущий человек» (1987), «Бегущий человек» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
