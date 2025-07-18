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«Захотел переписать книгу»: в мире «Игры престолов» сотни героев уступают книжным версиям, и лишь один получился круче — даже Мартин признал

18 июля 2025 07:00
Джордж Мартин

Редкий случай, когда создатели экранизации решили поменять канон, но стало только лучше.

Подобные признания от Джорджа Мартина — огромная редкость, но в одном из интервью писатель вдруг заявил: персонаж, которого он когда-то считал второстепенным, оказался лучше на экране, чем в его собственной книге. Причем настолько, что автор «Песни льда и огня едва не позарился на святое:

«Мне захотелось вернуться и переписать книгу»

Речь, конечно, о короле Визерисе Таргариене в исполнении Пэдди Консидайна в «Доме дракона».

В книге «Пламя и кровь» Визерис — фигурка на шахматной доске, слабый, хоть и добродушный правитель. Умер спокойно, кто-то подозревает — от яда. Его вспоминают мимоходом, как неумелого политика, не сумевшего подготовить страну к расколу. В сериале HBO «Дом дракона» он превращается в настоящего героя трагедии — человека, обреченного сохранить хрупкий мир среди огня и чужих амбиций.

«Захотел переписать книгу»: в мире «Игры престолов» сотни героев уступают книжным версиям, и лишь один получился круче — даже Мартин признал

Пэдди Консидайн сыграл не слабого монарха, а любящего отца, который до последнего пытается удержать семью от распада. Его финальный ужин с родней — сцена, где слезы зрителя появляются быстрее, чем драконы в небе над Валирией. И, как признал Мартин, сериальный Визерис гораздо лучше книжного.

И хотя Мартин не стал переписывать роман (пока что!), такой случай он назвал исключительным.

«Вы продаете книгу, надеясь, что она оживет на экране. Иногда выходит плохо — авторы уходят с премьер. Но иногда, как с Визерисом, результат оказывается даже лучше, чем ты мог представить».

Ранее мы писали: 2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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