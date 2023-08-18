Заходишь в поезд, а там Цискаридзе буянит: раскрыты детали грандиозного скандала
Танцор набросился на известного актера.
Николай Цискаридзе пошел по пути Анастасии Волочковой. Премьер Большого театра устроил громкий скандал в общественном месте, не думая о том, какую тень бросит на свою репутацию.
Инцидент произошел в вагоне поезда, где танцор неожиданно для себя столкнулся лицом к лицу со Станиславом Садальским. Ранее тот жестко критиковал артиста балета за работу в качестве ведущего шоу «Сегодня вечером». В социальных сетях он писал, что из-за непрофессионализма Цискаридзе рейтинги программы неумолимо падают.
В том, что едкие замечания дошли до народного артиста, сомневаться не приходится. Увидев Садальского, Николай Максимович потерял контроль на собой и начал буянить. Шоумен раскрыл детали случившегося, признавшись, что Цискаридзе «орал» и «верещал».
«Столько оскорблений я в жизни не слышал», — подчеркнул актер в личном блоге.