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Киноафиша Статьи «Захлебывалась в волне стыда»: молодая жена Ширвиндта ошарашила признанием о браке

«Захлебывалась в волне стыда»: молодая жена Ширвиндта ошарашила признанием о браке

30 октября 2022 13:30
«Захлебывалась в волне стыда»: молодая жена Ширвиндта ошарашила признанием о браке

Неравный брак вышел ей боком.

Третьей женой известного телеведущего Михаила Ширвиндта стала Анастасия Пономарева, которая младше супруга на 32 года. Родные Анастасии были против брака с такой большой разницей в возрасте – косо на нее смотрели даже официанты в кафе. Да и самому 64-летнему Ширвиндту было тяжело мириться с завистниками.

Молодая супруга призналась, что мужа то и дело принимают за ее отца.

«Не только родные и друзья, в мою личную жизнь лезли все — преподаватели, соседи, коллеги, гостиничные консьержи, официанты, продавцы на рынке. В конце концов, каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал:

«А это ваш папа?», — я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом: «Разве мы им всем мешаем?», — делилась молодая женщина. Справиться с давлением общества ей помогли только занятия с психологом.

«Захлебывалась в волне стыда»: молодая жена Ширвиндта ошарашила признанием о браке
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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