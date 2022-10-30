«Захлебывалась в волне стыда»: молодая жена Ширвиндта ошарашила признанием о браке
Неравный брак вышел ей боком.
Третьей женой известного телеведущего Михаила Ширвиндта стала Анастасия Пономарева, которая младше супруга на 32 года. Родные Анастасии были против брака с такой большой разницей в возрасте – косо на нее смотрели даже официанты в кафе. Да и самому 64-летнему Ширвиндту было тяжело мириться с завистниками.
Молодая супруга призналась, что мужа то и дело принимают за ее отца.
«Не только родные и друзья, в мою личную жизнь лезли все — преподаватели, соседи, коллеги, гостиничные консьержи, официанты, продавцы на рынке. В конце концов, каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал:
«А это ваш папа?», — я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом: «Разве мы им всем мешаем?», — делилась молодая женщина. Справиться с давлением общества ей помогли только занятия с психологом.