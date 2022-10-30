«Захлебывалась в волне стыда»: молодая жена Ширвиндта ошарашила признанием о браке

Третьей женой известного телеведущего Михаила Ширвиндта стала Анастасия Пономарева, которая младше супруга на 32 года. Родные Анастасии были против брака с такой большой разницей в возрасте – косо на нее смотрели даже официанты в кафе. Да и самому 64-летнему Ширвиндту было тяжело мириться с завистниками.

Молодая супруга призналась, что мужа то и дело принимают за ее отца.

«Не только родные и друзья, в мою личную жизнь лезли все — преподаватели, соседи, коллеги, гостиничные консьержи, официанты, продавцы на рынке. В конце концов, каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: