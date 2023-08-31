Захламленный дом с тайной комнатой: в каких условиях вынуждена жить вдова Кобзона

Иосифа Кобзона не стало пять лет назад. За многолетнюю карьеру музыкант смог заработать внушительное состояние. Значительную часть дохода артист вкладывал в предметы искусства и антиквариат. Вся коллекция до сих пор пылится в доме его вдовы.

Убранство особняка хоть и стоит баснословных сумм, но смотрится сильно устаревшим, а дом загроможден картинами, вазами и другими элементами роскоши так сильно, что уже не похож на жилое помещение. Отдельная комната отведена под любимые коллекции Кобзона. Исполнитель увлекался холодным оружием, спиртными напитками и зажигалками, которые тоже бережно хранятся в его фамильном гнезде.

За всеми этими ценностями необходим тщательный уход, который вряд ли по силам пожилой женщине. Нелли Кобзон после смерти мужа живет одна, а вся остальная семья обосновалась в доме напротив. Поклонники считают, что такое изобилие антиквариата стоило бы отдать для организации выставки, а вдове певца давно пора сделать ремонт.