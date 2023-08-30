«Захламленная и пыльная»: вот что устроила престарелая Настенька из «Морозко» в квартире

Наталья Седых прославилась еще в юности, сыграв Настеньку в сказке «Морозко». После этого ей удалось построить успешную карьеру в Большом театре. Однако большую часть жизни она совершенно не занималась собственным жильем.

Как оказалось, Седых многие годы прожила в двухкомнатной московской квартире. И даже не планировала сделать ремонт, из-за чего жилье превратилось в склад ненужных вещей. А после того, как ее сын съехал, она окончательно запустила свой дом и даже перестала прибираться.

Ситуация оказалась настолько критичной, что Седых была вынуждена обратиться в шоу «Идеальный ремонт». Артистка сама уже не могла справиться с грудой вещей, пылью и грязью, поэтому попросила экспертов сделать ремонт. И лишь им удалось очистить квартиру, полностью освежив ремонт.