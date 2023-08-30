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Киноафиша Статьи «Захламленная и пыльная»: вот что устроила престарелая Настенька из «Морозко» в квартире

«Захламленная и пыльная»: вот что устроила престарелая Настенька из «Морозко» в квартире

30 августа 2023 08:00
«Захламленная и пыльная»: вот что устроила престарелая Настенька из «Морозко» в квартире

Звезда сцены не отличается опрятностью.

Наталья Седых прославилась еще в юности, сыграв Настеньку в сказке «Морозко». После этого ей удалось построить успешную карьеру в Большом театре. Однако большую часть жизни она совершенно не занималась собственным жильем.

Как оказалось, Седых многие годы прожила в двухкомнатной московской квартире. И даже не планировала сделать ремонт, из-за чего жилье превратилось в склад ненужных вещей. А после того, как ее сын съехал, она окончательно запустила свой дом и даже перестала прибираться.

Ситуация оказалась настолько критичной, что Седых была вынуждена обратиться в шоу «Идеальный ремонт». Артистка сама уже не могла справиться с грудой вещей, пылью и грязью, поэтому попросила экспертов сделать ремонт. И лишь им удалось очистить квартиру, полностью освежив ремонт.

«Захламленная и пыльная», — именно так охарактеризовали жилье знаменитости поклонники.

«Захламленная и пыльная»: вот что устроила престарелая Настенька из «Морозко» в квартире
Фото: Кадр из фильма «Морозко» 1964, кадр из телепередачи «Идеальный ремонт» на Первом канале
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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