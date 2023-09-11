Захарова сделала скандальное заявление о «Ленкоме»: вот как поступили с отцом актрисы после смерти

Последние несколько лет театр «Ленком» то и дело сотрясают скандалы. С момента смерти Марка Захарова в 2019 году актеры и администрация культурного учреждения постоянно выясняют отношения. В основном конфликтуют между собой директор Марк Варшавер и наследница артиста.

Александра Захарова надеялась, что сможет занять место художественного руководителя театра. На деле же она оказалась втянута в разбирательства по поводу постановок, сделанных еще ее отцом, и фактически осталась без работы. Сейчас актриса задействована лишь в немногочисленных спектаклях и не в главных ролях.

А на днях звезда сделала новое скандальное заявление. Оно касалось постановки под названием «Поминальная молитва», гастроли которой отменились в Израиле. Когда-то давно одноименный спектакль поставил именно Марк Захаров. Но, как уверяет его дочь, нынешняя версия мало чем похожа на оригинальную.

«Это не постановка Марка Захарова. Спектакль ставил актер Александр Лазарев, скопировавший шедевр отца», — приводит слова артистки The Voice.

«Поминальная молитва» вернулась в репертуар театра три года назад. Спектакль всегда пользовался успехом у зрителей, поэтому его и решили возродить.