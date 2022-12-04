Загубленная карьера и тюрьма: куда пропадала и как сейчас выглядит звезда фильма «Завтра была война»

Судьба Ирины Чериченко, звезды картины «Завтра была война», удивительно. Эта сильная женщина пережила множество испытаний.

Всю юность будущая артистка танцевала, но карьеру танцовщицы разрушила случайность. Во время выпускного экзамена партнер по танцам уронил Ирину, которая сильно повредила ноги – и от мечты пришлось отказаться.

Отучившись на хореографа, Чериченко решила стать артисткой и на втором курсе училища сыграла Искру Полякову в драме «Завтра была война». Всего на счету актрисы более 60 ролей в различных фильмах.

В 1988 году звезда на время оставила кино и ушла в монастырь.

Во время съемок киноленты «Птицам крылья не в тягость» она познакомилась со священником и прониклась церковью. Однако, когда ей предложили постриг, артистка отказалась.

Была в жизни Ирины Чериченко и тюрьма. Во время гастролей ансамбля «Ритмы планеты» в Испании, актрису заподозрили в преступных связях с местными футболистами. Чериченко взяли под стражу, однако защите удалось доказать ее невиновность.

Сейчас артистке 59 лет. Она продолжает сниматься в кино и борется с онкологическим заболеванием. Ирина Чериченко не замужем, но во всем ей помогает единственный близкий человек – ее сын.