ЗАГС был чистой формальностью: Кулаков из «Следа» проговорился о личном

Евгений Кулаков прославился на всю страну, исполнив роль программиста Ивана Тихонова в популярном сериале «След». Артист завоевал сердца зрителей, а многие поклонницы не скрывают, что мечтали бы сходить с ним на свидание. На самом же деле звезда экрана встретил свою возлюбленную еще в юности.

Так, еще во время учебы в Щукинском училище Кулаков познакомился с одногруппницей Ольгой Бужор. Будущий артист долго ухаживал за избранницей, а на втором курсе они уже начали жить вместе. Регистрировать свои отношения влюбленные отправились, чтобы соблюсти все формальности, ведь ждали пополнения в семействе.

«К тому времени Ольга уже была беременна. Так что регистрация стала чистой формальностью», — признался артист в одном из интервью.

С того времени Кулаков и Бужор не расстаются. Они воспитывают двоих детей и признаются, что между ними полное взаимопонимание.