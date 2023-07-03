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Заграничный отпуск звезды «Большой перемены» обернулся гибелью: где все случилось

3 июля 2023 13:45
Заграничный отпуск звезды «Большой перемены» обернулся гибелью: где все случилось

Одинокая жизнь актрисы оборвалась трагически.

Фильмография Натальи Богуновой уступает многим ее коллегам, но поклонников у актрисы было немало. В 1971 году она сыграла Снегурочку в фильме «Весенняя сказка», а через два года прославилась на весь СССР благодаря роли учительницы в картине «Большая перемена».

Но постепенно актрисе перестали предлагать главные роли. Ее типаж не пользовался большим спросом у советских режиссеров, а сложный характер играл против нее.

Еще сложнее Наталье Васильевне стало, когда она попала в психиатрическую больницу. Женщине диагностировали шизофрению. До конца с Натальей Богуновой осталась лишь мать Лидия Ивановна. Но в 2011 году она погибла, и актриса осталась совсем одна.

Через два года Богунова немного оправилась от потери и отправилась в поездку на остров Крит. Увы, попытка сменить обстановку закончилась трагически. В отеле актрисе стало плохо — это заметили другие постояльцы. Они вызвали скорую и полицию, Наталью отвезли в больницу, но было слишком поздно. Наталья Васильевна скончалась от инфаркта, ей было 65 лет. Похороны актрисы проходили в России, но на них почти никто не пришел.

Фото: Кадры из фильма «Большая перемена» (1972)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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