Заговор на бедность: американцы от воспитания советских детей хватались за голову

Методы воспитания детей меняются от эпохи к эпохе. Сегодня родители стараются прислушиваться к своим отпрыскам, обращаются к психологам и решают вопросы на месте. Но еще недавно мнение детей ни во что не ставили.

Об этом прекрасно знает поколение 80-х, которых воспитывали люди с суровой советской закалкой. Мамы и папы не пытались установить контакт с детьми, а житейскую мудрость передавали им через старинные пословицы. Спустя годы эти установки аукнулись серьезными проблемами.

Выросло целое поколение, «запрограммированное» на бедность. Достаточно вспомнить пару «мудрых» мыслей, которыми родители пичкали своих детей: «Не жили богато, нечего и начинать», «Где родился, там и пригодился», «Бедность не порок», «Чем богаче, тем жаднее». Все эти пословицы вбивали в неокрепшие умы установку, что в этой жизни надо довольствоваться малым и забыть о своих амбициях. А мечты о переезде тоже надо похоронить, ведь нельзя расстраивать родителей и давать им повод для переживаний.

Все эти убеждения, впитанные советскими детьми с молоком матери, повергали в шок американцев. Ведь там привыкли поощрять в детях самостоятельность, чтобы те выпорхнули из гнезда сразу же после совершеннолетия и сняли с родителей груз ответственности.