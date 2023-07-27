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Загорелая и под водой: Александрова взбудоражила мужчин необычным фото с отдыха

27 июля 2023 15:15
Загорелая и под водой: Александрова взбудоражила мужчин необычным фото с отдыха

Актриса невероятно хороша собой.

Марина Александрова после активной работы отправилась в отпуск. Звезда, наконец, может позволить себе как следует расслабиться. Пока поклонники взахлеб смотрят новый сериал с участием актрисы под названием «Открытый брак», она наслаждается времяпрепровождением на морском побережье.

В социальных сетях брюнетка делится подробностями отдыха. Например, Александрова опубликовала необычный снимок, на котором она запечатлена, плескаясь в море. Вот только щеголять стройной фигурой знаменитость не стала. На фотографии ее загорелое тело полностью погружено в соленую воду.

Но даже такой целомудренный кадр свел многочисленных поклонников Александровой с ума.

Загорелая и под водой: Александрова взбудоражила мужчин необычным фото с отдыха

«Русалочка», «Вы невероятно красивая», «Шикарная», «Здорово снято», «Вы великолепная», — засыпали комплиментами артистку интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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