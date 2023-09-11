Заголосила, подняла на уши весь салон: Валерия отличилась в экономклассе

Валерия всегда рада пообщаться с поклонниками, но на этот раз певица решила дать бесплатный концерт для всех пассажиров самолета во время планового рейса. Неожиданно для людей в салоне артистка встала в полный рост и запела одну из своих самых известных песен — «Нежность моя». Равнодушных к этому внезапному выступлению не осталось: хор дружных голосов подпевал исполнительнице.

Один из присутствовавших в самолете снял происходящее на телефон и выложил видео в Сеть, хотя в кадре видно, что практически все пассажиры достали свои смартфоны, чтобы запечатлеть уникальный момент. Больше всего поразило поклонников, то, что звезда летает обычным экономклассом вместе с простыми людьми. Возможно, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным сильно спешила и других мест не осталось. Но фанаты уверены, что их любимица готова довольствоваться малым и не отделяет себя от народа.