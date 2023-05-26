Загитову называют самой горячей женщиной России: все из-за этих пикантных фото

Алина Загитова в Дубае времени даром не теряла. Фигуристка устроила себе горячую фотосессию, которую перестанут обсуждать еще не скоро.

Олимпийская чемпионка отправилась на прогулку на яхте, где покрасовалась перед камерой в одном бикини. Провокационные снимки звезда не побоялась обнародовать в своем Telegram-канале. Впрочем, подписчики были только рады такому повороту событий: некоторые поклонники честно признались, что уже и не надеялись увидеть красавицу-спортсменку в одном купальнике.

На пикантных фотографиях Загитова выглядела настолько шикарно, что ее тут же признали самой горячей женщиной России.