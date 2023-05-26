Загитову называют самой горячей женщиной России: все из-за этих пикантных фото
Спортсменка показала себя во всей красе.
Алина Загитова в Дубае времени даром не теряла. Фигуристка устроила себе горячую фотосессию, которую перестанут обсуждать еще не скоро.
Олимпийская чемпионка отправилась на прогулку на яхте, где покрасовалась перед камерой в одном бикини. Провокационные снимки звезда не побоялась обнародовать в своем Telegram-канале. Впрочем, подписчики были только рады такому повороту событий: некоторые поклонники честно признались, что уже и не надеялись увидеть красавицу-спортсменку в одном купальнике.
На пикантных фотографиях Загитова выглядела настолько шикарно, что ее тут же признали самой горячей женщиной России.
«Фигура просто 100 из 10», «Ты просто шикарна», «Алиночка мужской пол не бережет совсем», «Показала все прелести», «Самая сексуальная женщина страны», — написали восхищенные интернет-пользователи в комментариях.