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Загитову называют самой горячей женщиной России: все из-за этих пикантных фото

26 мая 2023 18:15
Загитову называют самой горячей женщиной России: все из-за этих пикантных фото

Спортсменка показала себя во всей красе.

Алина Загитова в Дубае времени даром не теряла. Фигуристка устроила себе горячую фотосессию, которую перестанут обсуждать еще не скоро.

Олимпийская чемпионка отправилась на прогулку на яхте, где покрасовалась перед камерой в одном бикини. Провокационные снимки звезда не побоялась обнародовать в своем Telegram-канале. Впрочем, подписчики были только рады такому повороту событий: некоторые поклонники честно признались, что уже и не надеялись увидеть красавицу-спортсменку в одном купальнике.

На пикантных фотографиях Загитова выглядела настолько шикарно, что ее тут же признали самой горячей женщиной России.

Загитову называют самой горячей женщиной России: все из-за этих пикантных фото

«Фигура просто 100 из 10», «Ты просто шикарна», «Алиночка мужской пол не бережет совсем», «Показала все прелести», «Самая сексуальная женщина страны», — написали восхищенные интернет-пользователи в комментариях.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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