Загитову много лет мучает необъяснимая болезнь: врачи разводят руками

Российская фигуристка и обладательница множества почетных наград и медалей Алина Загитова , как и многие спортсмены, испытывает проблемы со здоровьем. Но если у большинства профессиональных фигуристов проблемы касаются, в основном, связок и суставов, то болезнь Загитовой выбивается из этого ряда.

Алина призналась, что уже долгое время мучается от необъяснимых отеков. По словам девушки, иногда по утрам она не может нормально открыть глаза и ничего не видит.

«Я хочу сказать, что на протяжении уже четырех лет иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь — и у меня глаза просто опухшие. Иногда бывает такое, что я вообще не вижу ничего. Сегодня как раз-таки был такой день», — пишет Алина в своем Телеграм-канале в ответ на комментарии относительно ее внешнего вида и лица.

Фигуристка добавила, что многократно обращалась к врачам, но никто из них не может установить причину этих отеков. Стоит отметить, что последнее время Загитова выступает только в ледовых шоу, так как ее исключили из сборной России, поэтому изнурительных тренировок в ее жизни сейчас нет. Девушка надеется, что эта необъяснимая болезнь однажды пройдет.