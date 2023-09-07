Загитовой до нее далеко: как выглядит самая сексуальная фигуристка мира в 57 лет

Алину Загитову назвали самой сексуальной фигуристкой мира, но для многих идеалом красоты до сих пор остается совсем другая спортсменка. Перед ее очарованием не устоял даже Дональд Трамп. Бывший президент США оставил немке свой номер телефона, правда, звонка так и не дождался.

Катарина Витт давно завершила спортивную карьеру. Она дважды выигрывала Олимпийские игры — в 1984-м и 1988-м. Многие другие фигуристки выполняли более сложные элементы, но шатенка взяла судей другим — своим неповторимым очарованием и уникальным стилем.

Звезда уделяла большое внимание костюмам, которые для того времени были слишком уж откровенными. Например, она могла отказаться от юбки и использовать чересчур глубокий вырез декольте. Чего греха таить: Витт была секс-бомбой, и Загитова ей и в подметки не годится. Даже в 57 лет засветившаяся на обложке журнала Playboy Катарина заставляет мужчин оборачиваться ей вслед.