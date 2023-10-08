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Киноафиша Статьи Загитова толкнула Трусову во время выступления в Китае: люди возмущены (видео)

Загитова толкнула Трусову во время выступления в Китае: люди возмущены (видео)

8 октября 2023 12:30
Загитова толкнула Трусову во время выступления в Китае: люди возмущены (видео)

Такого хамства от чемпионки не ожидали.

Алина Загитова и Александра Трусова отправилась в Китай, чтобы принять участие в шоу Magic on Ice. Мероприятие пошло не по плану. «Русской ракете» на глазах у изумленной публики досталось от олимпийской чемпионки.

Рыжая красотка, судя по всему, забыла вовремя начать номер. Ведущая «Ледникового периода», которая стояла за спиной Трусовой, помогла ей вспомнить, что пора начать двигаться. Загитова грубо толкнула коллегу в спину. Толчок был довольно сильным. В Сеть попало видео инцидента, на котором заметно, что Александра едва устояла на ногах. Люди возмущены поведением Алины.

Многие считают, что чемпионка слишком многое о себе возомнила.

«Алина вообще всегда отличалась грубостью и неумением видеть границы уместного. Это ведь не на тренировке. Это на шоу в чужой стране, причем в стране с нравственными устоями и нормами поведения», «Недовоспитали кого-то», «Есть некие границы дозволенного, личное пространство. О них забыли... Или у человека вообще такие понятия отсутствуют», — критикуют бывшую подопечную Этери Тутберидзе в Сети.

Фото: Global Look Press/ Aleksey Smyshlyaev/ globallookpress.com, Global Look Press/ Maksim Konstantinov/ globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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