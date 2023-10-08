Загитова толкнула Трусову во время выступления в Китае: люди возмущены (видео)

Алина Загитова и Александра Трусова отправилась в Китай, чтобы принять участие в шоу Magic on Ice. Мероприятие пошло не по плану. «Русской ракете» на глазах у изумленной публики досталось от олимпийской чемпионки.

Рыжая красотка, судя по всему, забыла вовремя начать номер. Ведущая «Ледникового периода», которая стояла за спиной Трусовой, помогла ей вспомнить, что пора начать двигаться. Загитова грубо толкнула коллегу в спину. Толчок был довольно сильным. В Сеть попало видео инцидента, на котором заметно, что Александра едва устояла на ногах. Люди возмущены поведением Алины.

Многие считают, что чемпионка слишком многое о себе возомнила.