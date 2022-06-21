Загитова рассекретила проблемы со здоровьем: такого не ожидал никто

Алина Загитова раскрыла неожиданные проблемы со здоровьем. Знаменитость разоткровенничалась в личном Telegram-канале.

Не так давно фигуристка поделилась фотографией, сделанной во время подготовки к боксерскому поединку. В кадре спортсменка позирует в боксерских перчатках. Однако фанаты в первую очередь обратили внимание не на новое амплуа, а на внешний вид кумира. Как отметили поклонники, Загитова выглядит весьма болезненно, а ее лицо — опухшим, что, как оказалось, является давней проблемой фигуристки.

«Иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь — и у меня глаза просто опухшие. Бывает такое, что иногда вообще не вижу ничего», — рассказывает знаменитость.

По словам Загитовой, она уже не раз обращалась к специалистам за помощью и проходила обследования, но никто не мог дать ответ или избавить ее от этого недуга. В итоге спортсменка вынуждена жить с этой проблемой и даже не догадываться о причинах ее появления.