Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Загитова рассекретила проблемы со здоровьем: такого не ожидал никто

Загитова рассекретила проблемы со здоровьем: такого не ожидал никто

21 июня 2022 10:15
Загитова рассекретила проблемы со здоровьем: такого не ожидал никто

Поклонники переживают из-за состояния знаменитости.

Алина Загитова раскрыла неожиданные проблемы со здоровьем. Знаменитость разоткровенничалась в личном Telegram-канале.

Не так давно фигуристка поделилась фотографией, сделанной во время подготовки к боксерскому поединку. В кадре спортсменка позирует в боксерских перчатках. Однако фанаты в первую очередь обратили внимание не на новое амплуа, а на внешний вид кумира. Как отметили поклонники, Загитова выглядит весьма болезненно, а ее лицо — опухшим, что, как оказалось, является давней проблемой фигуристки.

«Иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь — и у меня глаза просто опухшие. Бывает такое, что иногда вообще не вижу ничего», — рассказывает знаменитость.

По словам Загитовой, она уже не раз обращалась к специалистам за помощью и проходила обследования, но никто не мог дать ответ или избавить ее от этого недуга. В итоге спортсменка вынуждена жить с этой проблемой и даже не догадываться о причинах ее появления.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Related video