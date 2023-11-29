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Киноафиша Статьи Загитова или Медведева: Авербух перестал скрывать, кто из них лучше на льду

Загитова или Медведева: Авербух перестал скрывать, кто из них лучше на льду

29 ноября 2023 17:30
Загитова или Медведева: Авербух перестал скрывать, кто из них лучше на льду

Симпатии легенды спорта были на стороне одной.

Олимпиада 2018 года в Пхенчхане стала одним из наиболее драматичных эпизодов в истории отечественного фигурного катания. Основными фаворитами соревнований считались Евгения Медведева и Алина Загитова. Красавицы шли нога в ногу, но победу Загитовой определили сотые баллы в короткой программе.

Тогда многие сопереживали Медведевой и считали, что именно она достойна олимпийского золота, а не ее яркая соперница. Оказывается, в числе фанатов фигуристки был и Илья Авербух. Продюсер ледовых шоу откровенно рассказал о своих симпатиях в эфире программы «Подкаст Show» на YouTube.

«В душе я был на стороне Жени», — разоткровенничался Авербух.

Спортсмен поведал, что с Евгенией Медведевой они успели поработать вместе два сезона, он проникся ее стилем катания, поэтому и болел за талантливую фигуристку в Пхенчхане.

Фото: legion-media, unsplash.com, кадр Youtube «FAMETIME TV»
Алла Новикова
Алла Новикова
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