Загадочный «Плюрибус» станет самым грандиозным сериалом со времен «Игры престолов»: звезда «Во все тяжкие» не даст соврать

Apple TV+ давно закрепился как дом для любителей серьезной научной фантастики. «Разделение», «Укрытие», «Основание», «Темная материя» — каталог у стриминга выглядит как коллекция космических амбиций. Но новый проект Винса Гиллигана обещает затмить все.

Сериал под названием «Из многих» (оригинал — Pluribus) стартует в ноябре, и в его потенциал больше всех верит Боб Оденкерк.

Тот самый Оденкерк, который много лет был адвокатом Соло Гудманом, нынче превратился в главного фаната грядущей премьеры. Он признается, что почти ничего о проекте не знает, но уверен:

«Это будет огромно. Огромно! Самое грандиозное шоу со времен “Игры престолов”. Ну или хотя бы “Разделения”».

А ведь про «Из многих» пока известно обидно мало. Apple дразнит загадочным синопсисом: «Самому несчастному человеку на Земле предстоит спасти мир от счастья». Трейлеры — короткие и тревожные, создающие атмосферу, но не дающие понять, чего именно ждать. Секретность работает на хайп: чем меньше деталей, тем сильнее любопытство.

При этом, у руля стоит Гиллиган — автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», человек, умеющий из бытовой драмы делать эпос. Его послужной список включает и «Секретные материалы», так что смесь глубокой психологической истории и жанровой фантастики для него не нова.

7 ноября зрителей ждет премьера. Будет ли «Из многих» действительно новым «Игрой престолов» или же хитом для избранных? Одно ясно: если уж Оденкерк так воодушевлен, пройти мимо будет настоящим преступлением.

