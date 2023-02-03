Загадочный диагноз дочери Збруева не давал людям покоя: что же с ней случилось

Наталью Збруеву назвали в честь Наташи Ростовой. Именно эта роль прославила ее маму и супругу Александра Збруева на весь мир. Людмила Савельева вместе с мужем водила девочку на кастинги, желая для нее успешной актерской судьбы. А она устроилась продавцом в магазин.

Расстроенные родители не понимали, почему Наталья выбрала такой путь, когда перед ней были открыты почти все двери. Звездная наследница снялась лишь в одном фильме, а после пресса сообщила о ее болезни. Диагноз Натальи так и остался загадкой для СМИ, но недавно появилась информация, что дочь Збруева лечилась в неврологическом отделении.

Причиной психологических проблем, как считают в Сети, стала пережитая Натальей драма. В школьные годы ей изменил любимый человек, и она не смогла смириться с таким предательством. А через несколько лет предателем в ее глазах станет уже отец. Из-за разлада в отношениях с Савельевой, чья карьера становилась все менее успешной, Александр Збруев увлекся коллегой по театру.

Збруев позже вернется в семью, но в душе Натальи уже что-то окончательно оборвалось. Она презирала мать за слабость и нежелание подать на развод, а отца — за неспособность хранить лебединую верность.