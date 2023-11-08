Загадочное слово «вампир» всегда считали чуждым: оказалось, у него русские корни

Образ вампира в мировой поп-культуре давно стал чем-то романтическим и манящим. «Сладости» кровопийце придала популярная чуть ли не в каждой стране голливудская сага «Сумерки». А про румынского графа Дракулу постепенно позабыли. Одно можно утверждать точно: обыватели уверены, что к России вампиры не имеют никакого отношения, поэтому для «нашего брата» совершенно не опасны. Это не так.

Нечисть имеет вполне себе русские корни. Вампиры появились под влиянием славянского суперзлодея — упыря. Упырь — мифический персонаж. Он встает по ночам из могилы и наносит вред людям и скоту.

Кстати, есть непопулярная версия, что Упырь изначально не был названием нечисти. Это было имя. Или псевдоним. Точно не ясно. В 11-м веке в Великом Новгороде был известный священник Упырь Лихой.

Имя или нечисть, но персонаж быстро набрал популярность в фольклоре, и представители других стран подхватили упыря да адаптировали. Название сохранили, слегка видоизменив. Так из кровожадного славянского упыря получился слащавый голливудский вампир.