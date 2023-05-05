Загадочное слово из «Собачьего сердца» годами не могли расшифровать, но наконец-то удалось

Экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» увидела советские экраны в 1988 году. Фильм был тепло встречен публикой и заработал несколько профессиональных премий, а сюжет картины и некоторые эпизоды зрители продолжают обсуждать до сих пор.

Так, для многих поклонников остается загадкой, что именно означает слово «абырвалг», которое произносит Шариков, превратившийся из собаки в человека. Зрители с удивлением реагируют на неологизм, но его разгадка весьма проста.

Как оказалось, таким образом Полиграф Полиграфович Шариков читает вывеску «Главрыба», которая попадается ему на глаза. Он произносит буквы по порядку, как они появляются перед его глазами, и не понимает, что делает что-то не так.

Не одно поколение зрителей пыталось разгадать секрет повести. Одни фанаты были уверены, что Булгаков придумал новое слово специально для своего героя, а другие предполагали, что это простой набор букв. На самом же деле автор просто предположил, как бы настоящий пес мог прочитать вывеску, которую каждый день видит перед своими глазами.