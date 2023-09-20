Загадочная история: Стеблов из «Рабы любви» не стареет уже десятки лет

Евгений Стеблов прославился в очень юном возрасте. В 17 лет актер сыграл Сашу Шаталова в картине Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Этот фильм принес молодому человеку славу и любовь зрителей по всему СССР. С тех пор прошло уже 60 лет, но артист удивляет публику — кажется, он почти не изменился за эти годы.

Сегодня на счету Евгения Юрьевича более сотни ролей в самых разных проектах. Многие даже не догадываются, что звезде уже давно идет восьмой десяток — так бодро и моложаво он выглядит. В последние годы артист почти не появляется на экранах. Новые фотографии коллеги опубликовала заглянувшая в гости Олеся Судзиловская.

Подписчики актрисы поразились, что Стеблов выглядит точно так же, как и в годы былой молодости.