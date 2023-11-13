Загадочная история бюста мамы из «Простоквашино»: этот ляп не давал покоя людям

Современные голливудские мультфильмы часто подвергаются критике со стороны притязательных зрителей из-за избытка ляпов и погрешностей. Однако и в любимых советских мультиках, созданных великими мастерами отечественной анимации, не обошлось без недочетов. Более того, некоторые из них так нелепы, что объяснить их происхождение сложно.

Известная мультипликационная трилогия «Простоквашино» была создана целой командой художников-постановщиков. Режиссер Левон Хачатрян создал образы почтальона Печкина, родителей дяди Федора и самого мальчика. Кота Матроскина, Шарика, корову Мурку и ее теленка Гаврюшу нарисовал Николай Ерыкалов.

Говорят, что образ мамы дяди Федора очень похож на Ларису Мясникову, супругу Левона Хачатряна. Она была невысокой женщиной с аккуратной короткой стрижкой и очками. Хачатрян нарисовал круглые очки, но режиссер Попов внес свои правки и сделал их квадратными. Однако информация о том, кто работал над самой пикантной деталью образа главной героини, остается тайной.

В серии «Трое из Простоквашино» мама Дяди Федора предстает с аккуратно поднятой грудью. В «Каникулах в Простоквашино» она уже обладает довольно соблазнительной округлой формой. Но в «Зиме в Простоквашино» у героини вновь что-то изменилось. Ее бюст больше напоминает грудь подростка. Взгляните сами.