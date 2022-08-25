Загадочная и скрытная: что известно об актрисе, сыгравшей главную роль в нашумевшем «Доме дракона»

Сериал «Дом дракона» является спин-оффом и смысловым приквелом «Игры престолов» — картины, уже ставшей культовой. Актеры, исполнявшие главные роли в популярной многосерийной ленте, считаются настоящими звездами. Ожидается, что такая же участь достанется и нынешнему актерскому составу, задействованному в «Доме дракона». И больше всего ожиданий связано с Эммой Д’Арси, сыгравшей в проекте главную роль принцессы Рейниры Таргариен.

В первой серии, которую показали на днях зрителям, Рейниру воплощает на экране юная Милли Олкок. Но действие большинства эпизодов будет происходить спустя несколько лет после пилота, поэтому повзрослевшую принцессу сыграет как раз Д’Арси. Пока о ней известно немногое, Эмма довольна скрытна и загадочна.

Д’Арси 30 лет, и работу в кино она совмещает с должностью руководительницы одной из театральных групп. В 2018 году актриса снялась в телесериале «Жажда странствий», а 2020 год принес ей сразу два проекта — британский ситком «Искатели правды» и драматическую комедию «Мисс Плохое поведение», где главную роль исполнила Кира Найтли. Личную жизнь она скрывает от поклонников, однако Эмма ранее отмечала, что имеет небинарную гендерную идентичность. Таким образом, актриса не причисляет себя ни к мужчинам, ни к женщинам, и предпочитает обращение «они».