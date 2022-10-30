Загадки Сальвадора Дали: сможете ли вы не дать себя обмануть?

Сложно найти на земле человека, совершенно незнакомого с творчеством Сальвадора Дали. Известный художник был одной из самых странных и эпатажных фигур прошлого века - при этом его чудачества распространялись не только на искусство, но и на его личную жизнь. Некоторые факты из биографии Дали по-настоящему потрясают воображение. Так, например, художник искренне верил в то, что является реинкарнацией старшего брата, которого тоже звали Сальвадором (как, к слову, и отца Дали) и который скончался за девять месяцев до появления на свет своего младшего брата. Когда Дали было всего лишь пять лет, родители привели его на могилу и заявили, что он является реинкарнацией своего старшего брата. В дальнейшем Сальвадор вспоминал, что это глубоко потрясло его, и, вероятно, нанесло детской психике большую травму. В 1936 году художник даже написал картину “Портрет моего мертвого брата”. А свою первую работу Дали написал еще в 1910 году в возрасте шести лет.

Наследие художника обширно, в нем зашифровано немало загадок. Взгляните на картины легендарного художника и проверьте свою логику и наблюдательность.