Загадка в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» мучает уже полвека: знаете ли вы ответ

Переозвучка актеров в советском кино была довольно распространенной практикой. Например, профессор Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» говорит голосом Олега Даля, хотя играет его Виктор Евграфов, и таких примеров десятки. Из-за этого однако регулярно возникала путаница, которую внимательные поклонники не могут разгадать даже спустя годы.

Так, в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» одну из ролей играет Наталья Крачковская. Все свои реплики артистка произносит самостоятельно, но неизвестно, она ли отвечает за музыкальные номера.

Как пишут неравнодушные зрители, композиция «Счастье», которая звучит в самом конце фильма, может быть исполнена как Крачковской, так и Ниной Бродской, исполнявшей музыкальные партии за Наталью Селезневу. В финальный монтаж ленты попал лишь кусок песни, поэтому определить наверняка эксперты не могут и уже несколько десятилетий пытаются найти ответ.

Сами актеры при этом никогда не затрагивали эту тему. Во время общения с прессой они так и не раскрыли, кто именно поет знаменитую композицию, что только добавило путаницу для многочисленных поклонников.