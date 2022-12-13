Загадка советского «Всадника без головы» мучила зрителей долгие годы: ответ до смешного прост

Важной работой в фильмографии Олега Видова для многих зрителей остается вестерн «Всадник без головы», который вышел на экраны в 1973 году. В картине он сыграл вместе с Людмилой Савельевой и зарубежными актерами — Эслиндой Нуньес и Энрике Сантиэстебаном. Но главный секрет съемок касался исполнителя роли самого Всадника без головы.

Считается, что этот образ воплотили 8-летние мальчишки, ватаги которых собиралось вокруг площадки в Крыму. Артисты сменяли друг друга по очереди: им даже не приходилось втягивать голову, просто на ее уровне детям надевали бутафорские плечи. Однако не все местные дети умели хорошо держаться в седле. Именно поэтому гораздо правдоподобнее кажется другая версия, согласно которой в кадре был не всадник, а всадница.

Предполагается, что команда просто привлекла к работе девушку-чемпионку с Раменского конного завода. Она трудилась там тренером и имела нужный низкий рост. На нее надевали каркас, в котором остались лишь отверстия для глаз, а лошадью она мастерски управляла ногами. Даже та самая загадочная сцена, где Всадник без головы будто плывет, была снята без применения каких-либо спецэффектов: на счастье режиссера в тот день площадку затянул густой туман.