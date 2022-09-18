Загадка: реклама стирального порошка в советском фильме 70-х вызвала вопросы

Скрытая реклама в наши дни — явление распространенное и постоянно встречается как в кино, так и в сериалах. А вот в советское время надобности рекламировать на экране товары и услуги не было, поэтому подобные эпизоды в фильмах той эпохи вызывают удивление.

Так произошло с фильмом «Здравствуй и прощай» режиссера Виталия Мельникова. В 1972 году режиссер снял ленту о сельской жизни, в одном из эпизодов которой появляется пачка стирального порошка «Тайд» (причем надпись сделана на русском языке). Естественно, возникает вопрос, откуда в брежневские времена в сельской глубинке появился американский бренд.

Разгадка оказалась достаточно простой, ее объяснило издание Cinema. Производитель «Тайда», легендарная компания Procter & Gamble, поставляла порошок почти в два десятка стран, включая Иран, отношения с которым до Исламской революции у США были вполне дружелюбными. А уже из Ирана «Тайд» по договору о торгово-экономическом сотрудничестве поступал в Советский Союз.

Вот так пачка американского порошка, скорее всего, и оказалась в числе реквизита, использованного в картине Мельникова.