Загадка личной жизни ДиКаприо раскрыта: поклонницам не понравится правда

Пару недель назад фанатов Леонардо ДиКаприо удивила новость о его расставании с подругой Камиллой Морроне. Пара была вместе 4 года, им даже прочили свадьбу. Тем более, что падчерица Аль Пачино как нельзя лучше подходила статусному голливудскому актеру.

Поклонники заметили, что звезда расстается со всеми своими возлюбленными, как только им исполняется 25 лет. Так было и в его отношениях с моделями Бар Рафаэли и Жизель Бюндхен. Загадку подобного поведения ДиКаприо уже раскрыли: в Сети посчитали, что Леонардо просто не хочет обзаводиться семьей. Такие желания могут быть свойственны девушкам, отметившим 25-летие и состоящим в долгих отношениях.

А критики и вовсе заявили, что 47-летний актер — обычный самовлюбленный нарцисс, испытывающий кризис среднего возраста. Хейтеры уверены, что романами с юными пассиями он тешит собственное эго. Кроме того, в прошлом у ДиКаприо мог быть негативный опыт отношений с девушками постарше, поэтому с тех пор он предпочитает лишь молодых возлюбленных.