Загадка для знатоков истории: зачем в тетрадях на самом деле чертили поля

Пометки от учителя тут ни при чем.

В тетради любого школьника сегодня можно найти аккуратно расчерченные поля. Читатели постарше вспомнят, что когда-то точно такие же поля мы рисовали вручную. Учителя следили за этим строго: наличие пустого места на краю страницы считалось обязательным. Но зачем это нужно, мало кто догадывается.

Изначально поля в школьных тетрадках придумали вовсе не для учительских пометок и не для создания более аккуратных конспектов. Дело в том, что таким незатейливым способом ученические записи защищали от крыс и мышей.

Голодные грызуны, которые раньше считались гораздо более распространенной проблемой, были не прочь полакомиться и бумагой, но отгрызали обычно только самый край. Кроме того, тетради были не такого высокого качества и быстрее изнашивались. Наличие полей позволяло сохранить записи в целости. А ставить на этом месте пометки стали намного позже.