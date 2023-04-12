Загадка даже для звезд: вот у какого знака Зодиака чаще всего не сбываются астро-предсказания

Большинство людей относятся к астрологическим предсказаниям как к развлечению и читают гороскопы только любопытства и смеха ради. Но иногда с удивлением замечают, то прогнозы специалистов каким-то чудесным образом сбываются. Такие ситуации возникают в жизни представителей всех знаков зодиака, кроме одного. Он настолько загадочен, что небесные тела не в силах предугадать, что именно его ждет. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге может даже не заглядывать в гороскопы - все равно ничего из обещанного в них не сбывается.

Скорпион

Представители водной стихии в принципе - натуры очень загадочные. Как и его “соседи”, Раки и Рыбы, Скорпион наделен множеством самых разных качеств, положительных и негативных. Это натура настолько многогранная и непредсказуемая, что звезды зачастую не в силах сказать, что именно произойдет в его жизни.

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, скептически относятся к предсказаниям астрологов. Они настолько привыкли сами распоряжаться своей жизнью, что одна лишь мысль о воздействии звезд кажется этому знаку смешной и неправдоподобной.

“Я всего добился сам”, - таков девиз уроженцев этого знака.

В мистику и счастливые совпадения уроженцы водной стихии также не верят. Они обеими ногами стоят на земле и считают, что в мире не существует ничего, что нельзя было бы объяснить с помощью логики, а любой вывод можно сделать с помощью простых умозаключений.

Похоже, что у Скорпиона с небесными светилами взаимная неприязнь.

Он не жалует гороскопы и смеется, когда кто-то начинает рассказывать о таинственных совпадениях, а звезды, в свою очередь, отвечают тем, что не дают никаких точных сведений об этом знаке. Как будто бы он вовсе не присутствует в гороскопе.

Поэтому, по наблюдениям астрологов, любые предсказания, адресованные Скорпионам, необходимо снабжать пометкой “Но это не точно”. Самим же представителям водного знака специалисты советуют относиться к прочитанному в гороскопах с юмором и не принимать слишком близко к сердцу.

Впрочем, иногда Скорпионы могут развлечь себя чтением предсказаний на ближайшее будущее.

Но, разумеется, они не относятся серьезно к написанному, убежденные, что человек сам распоряжается собственной судьбой. Закончив знакомство с гороскопами, представители тут же забывают об этом и переключается на свою волну.