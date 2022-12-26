Загадка, будоражащая до сих пор: как оборвалась жизнь Екатерины Голубевой

Хрупкая и изящная Екатерина Голубева стала известна после брака с режиссером Шарунасом Бартасом. В 1992 году она снялась в его фильме «Три дня», после чего получила международное признание. Ее пригласили на съемки во Францию для ленты «Мне не спится». Позже Екатерина обосновалась в зарубежной стране, снимаясь в картинах Леоса Каракса и Брюно Дюмона. Голубева не боялась даже обилия откровенных сцен. Кинокритики называли ее открытием арт-хаусного европейского кино: на экране она была загадочна и печальна.

Этим же ореолом тайны окутана и смерть Екатерины. 44-летнюю актрису обнаружили на станции метро поблизости от ее парижского дома в 2011 году. Дата кончины постоянно менялась, непонятны и ее обстоятельства. По одним данным, Голубева сама свела счеты с жизнью в момент острой депрессии, по другой версии, актриса умерла совсем в другом месте, после чего ее подбросили в «подземку».

Связывалось даже имя Екатерины с некими олигархами, которые захотели ее устранить. Родные актрисы хранят молчание и не комментируют предположения.