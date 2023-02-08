Загадка без ответа: вот что внимательные зрители заметили в «Операции "Ы"»

Комедия «Операция „Ы“» появилась в советских кинотеатрах в 1965 году, мгновенно став национальным хитом. Миллионы зрителей до сих пор в восторге от ленты Леонида Гайдая, а самые внимательные продолжают находить в ней неожиданные детали.

Например, поклонников ленты заинтересовал герой Алексея Смирнова, который появляется в первой новелле «Напарник». Именно он становится коллегой Шурика на стройке, а работа с ним заканчивается настоящей войной. Герой является одним из ключевых персонажей короткой истории, а спустя некоторое время вновь предстает перед зрителями.

Дело в том, что Смирнов есть и в третьей новелле «Операции „Ы“». Он появляется на рынке, где критикует товар, который продает Трус. В кадре герой предстает с уже известной тесемкой пустых бутылок, которая была с ним и в первой части ленты.

Многие зрители уверены, что появление Смирнова вряд ли можно назвать случайностью или совпадением. Артист действительно играет одного и того же персонажа, на что указывает та самая тесемка. При этом ответ им не удастся узнать никогда: Леонид Гайдай скончался практически 30 лет назад, а при жизни не раскрыл свой замысел.